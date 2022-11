Foot - Équipe de France

Équipe de France : Inquiétude pour Benzema avant le Mondial ? Le verdict tombe en interne

Publié le 10 novembre 2022 à 10h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis sa victoire au Ballon d’Or, Karim Benzema s’est montré discret sur les pelouses, avec seulement deux apparitions au compteur. L’attaquant du Real Madrid souffre encore d’une gêne musculaire l’empêchant d’enchaîner les matches, de quoi inquiéter à moins de deux semaines du début de la Coupe du Monde. Néanmoins, tout le monde se veut rassurant sur le sujet.

Alors qu’il n’a plus joué depuis le 2 novembre, avec une dernière titularisation le 19 octobre dernier, Karim Benzema ne refoulera pas les pelouses avant la Coupe du Monde au Qatar. L’attaquant du Real Madrid sera une fois de plus absent ce jeudi soir pour la rencontre face à Cadix en raison d’une gêne à la cuisse gauche. Une situation qui n’a pas empêché le nouveau Ballon d’Or d’être retenu dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, mais certaines interrogations subsistent sur l’état réel du joueur.



🇫🇷 Sans surprise, Kylian Mbappé figure dans la liste de Didier #Deschamps pour le Mondial



📊 Retour sur les exploits de la star du #PSG en Coupe du Monde et les nouveaux records qu’il peut viser au Qatar 🇶🇦 avec #EquipeDeFrance



À lire sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/vHq22WwUqj — Bernard Colas (@BernardCls) November 9, 2022

« Ce n'est pas grand-chose »

En Espagne, certains pointent du doigt Karim Benzema, accusé d’utiliser sa « fatigue musculaire » pour se préserver et empêcher une vilaine blessure qui le priverait de la Coupe du Monde. Il faut dire que l’attaquant de 34 ans n’a participé qu’à deux rencontres depuis l’obtention de son Ballon d’Or le 17 octobre, contre Elche (90 min) puis face au Celtic (26 minutes). Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti a nié tout rapport entre cette absence et le début de la Coupe du Monde. « Ce sont des bêtises et je ne le crois pas une seconde. (…) Il a essayé, mais n'a pas été capable de récupérer de sa gêne musculaire, même si ce n'est pas grand-chose , a répété mercredi l’entraîneur du Real Madrid, se montrant rassurant pour la suite . Il (Benzema) ne s'est jamais inquiété de sa participation à la Coupe du monde. Il s'était complètement rétabli de sa première blessure contre le Celtic (le 6 septembre, à la cuisse droite) et ses deux dernières gênes musculaires, sincèrement, ce n'est vraiment pas grand-chose. Il n'a jamais pensé qu'il allait rater le Mondial. »

En privé, Ancelotti et Benzema rassurent