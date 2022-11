Foot - Equipe de France

Equipe de France : Après l’annonce de Deschamps, Pogba sort du silence

Après avoir vibré avec Didier Deschamps lors du Mondial au Brésil en 2014 et en Russie en 2018, Paul Pogba n’effectuera pas la passe de trois au Qatar à la fin du mois en raison d’une blessure. Après l’annonce des 25 joueurs sélectionnés pour représenter l’Équipe de France mercredi soir par Deschamps, Pogba s’est livré sur son absence.

Blessé à l’entraînement en juillet dernier alors qu’il venait tout juste de retrouver la Juventus après six saisons passées à Manchester United, Paul Pogba n’a pas pu se montrer depuis le début de la saison. Mais afin de ne pas manquer le Mondial, Pogba prenait initialement la décision de ne pas se faire opérer au ménisque. À la fin de l’été, Pogba revenait sur sa position et se faisait opérer avec un objectif en tête : revenir pour être sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar.

Cependant, après quelques séances d’entraînement avec la Juventus, Paul Pogba a malheureusement rechuté. De quoi obliger le champion du monde à faire une croix sur ce qui aurait pu être sa troisième Coupe du monde après 2014 et 2018. Sans surprise, Paul Pogba fut absent, à l’instar de N’Golo Kanté également blessé, de la liste des 25 joueurs appelés par Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre).

God had another plan for me. I will be supporting my team, my nation, my country from far away but my heart is with them! Best of luck to all the selected players 🇫🇷🫶🏾 @equipedefrance pic.twitter.com/KG3riqWNQI