OM : Une polémique éclate, Veretout s’enflamme pour le choix de Deschamps

Publié le 10 novembre 2022 à 19h30

Thibault Morlain

Ce mercredi, Didier Deschamps a donc dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France. Alors que le sélectionneur des Bleus a fait 25 heureux, au milieu de terrain, cela a notamment été le cas de Jordan Veretout. Et le milieu de terrain ne cache pas sa joie, bien qu’une polémique a éclaté à propos de sa sélection avec la France.

Si Jonathan Clauss n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde, il y aura tout de même deux joueurs de l’OM avec l’équipe de France. En effet, Matteo Guendouzi et Jordan Veretout font partie des 25 joueurs sélectionnés pour être du voyage au Qatar. Mais voilà que suite à cette annonce, Daniel Riolo a soulevé une polémique concernant la présence de Veretout dans la liste de Deschamps.

Une sélection qui fait parler…

Quel est donc le problème avec la présence de Jordan Veretout en équipe de France ? « Cela fait un petit moment que j'attendais : Jordan Veretout. C'est normal il a changé d'agent il y a peu de temps pour aller dans l'écurie de Vadim Vasilyev dont l'employé est Bachim Nehar. Mais nous n'avons rien dit, rien insinué », a expliqué Daniel Riolo, pointant du doigt un certain conflit d’intérêt puisque Bachim Nehar n’est autre que l’intendant de l’équipe de France.

« C'est la joie la plus forte depuis le début de ma carrière de football »