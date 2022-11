Foot - OM

Equipe de France : OM, Veretout... Une folle accusation tombe contre Deschamps

Publié le 10 novembre 2022 à 13h30

Arthur Montagne

Bien que la liste de Didier Deschamps n'ait pas réservé d'immenses surprises, la présence de Jordan Veretout peut interpeller. Et Daniel Riolo a d'ailleurs une théorie en ce qui concerne la présence du milieu de terrain de l'OM dans la liste des 25 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde.

C'est désormais officiel, Didier Deschamps a dévoilé une liste de 25 joueurs pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Une liste sans grande surprise bien que certains noms au milieu de terrain n'auraient probablement pas été cités si N'Golo Kanté et Paul Pogba n'avaient pas du déclarer forfait. C'est le cas de Jordan Veretout. Le milieu de terrain de l'OM est certes titulaire à Marseille mais n'a plus porté le maillot Bleu depuis novembre 2021.

Équipe de France : Benzema, Kimpembe… Deschamps annonce la couleur avant le Qatar https://t.co/g2jXTZ9fN6 pic.twitter.com/EYNlsV6IKi — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

«C'est normal il a changé d'agent»

Au micro de l' After Foot , Daniel Riolo a d'ailleurs lâché ses vérités, portant de lourdes accusations : « Il y a dans cette liste, le milieu de terrain de l'OM qui a montré qu'il était au niveau en Ligue des champions (rires). Et puis, il y a le cadeau qu'on attendait. Cela fait un petit moment que j'attendais : Jordan Veretout. C'est normal il a changé d'agent il y a peu de temps pour aller dans l'écurie de Vadim Vasilyev dont l'employé est Bachim Nehar. Mais nous n'avons rien dit, rien insinué. »

Riolo accuse

Bachim Nehar n'est autre que l'intendant des Bleus et il est considéré comme étant très proche de Didier Deschamps. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce conflit d'intérêt est pointé du doigt puisque Bachim Nehar est donc à la fois agent et employé de la FFF. Et selon Daniel Riolo, c'est la raison qui explique la convocation de Jordan Veretout en Bleus pour la Coupe du monde, lui qui ne réalise pas une grande saison à l'OM et qui n'a plus joué avec l'équipe de France depuis un an.