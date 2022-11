Foot - OM

OM : Tudor règle ses comptes avec Payet, la grosse annonce

Publié le 9 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Très peu utilisé depuis le début de saison, Dimitri Payet n’entre plus dans les plans d’Igor Tudor qui ne lui offre que des bouts de match. Une situation incompréhensible pour Nabil Djellit qui estime que l’entraîneur de l’OM règle ses comptes avec son numéro 10.

Depuis le début de saison, Dimitri Payet joue très peu. Il faut dire qu'Igor Tudor ne semble pas compter sur son numéro 10 qui n'est pas du tout entré en jeu contre Tottenham et qui n'a disputé que 5 minutes lors de l'Olympico contre l'OL dimanche. Et pour Nabil Djellit, l'entraîneur de l'OM règle ses comptes..

OM : Blanc prend position sur le malaise Tudor-Payet https://t.co/EDMAMrUHKI pic.twitter.com/l6xHgNRuES — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

«Il y a plus que jamais un débat sur Dimitri Payet»

« Il y a plus que jamais un débat sur Dimitri Payet. Je suis désolé de le dire comme cela, mais Igor Tudor s'est encore foutu de sa gueule. Il le fait entrer 5 minutes contre Lyon, alors qu'en plein milieu de semaine, il nous a expliqué qu'il aurait dû le faire entrer avant contre Tottenham (Payet n'a pas joué contre les Anglais, ndlr) », assure le journaliste de France Football au micro de La Chaîne L'EQUIPE.

«On a toujours l'impression que Tudor est dans le règlement de comptes»