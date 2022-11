Foot - OM

OM : Après le mea culpa de Tudor, Payet en remet une couche

Publié le 6 novembre 2022 à 21h30 - mis à jour le 6 novembre 2022 à 21h31

Thomas Bourseau

Cantonné à un rôle de joker de luxe, Dimitri Payet traverse une passe délicate à l’OM, Igor Tudor ne le voyant pas comme un membre indéboulonnable de son effectif. Pour autant, après le fiasco européen de mardi, l’entraîneur de l’OM a reconnu ses torts envers Payet. Mais pas de quoi inciter le principal intéressé à faire un constat négatif.

Dimitri Payet connaît des semaines très délicates du côté de l’OM depuis le début de saison. Pourtant capitaine de l’effectif alors entraîné par Jorge Sampaoli lors de l’exercice précédent, Payet doit se contenter d’un statut bien différent sous la houlette d’Igor Tudor, celui de remplaçant de luxe. Alors que l’OM jouait sa survie en Europe mardi lors de la réception de Tottenham au Vélodrome, Dimitri Payet était une nouvelle fois sur le banc de touche.

« Je pense que j'ai fait une erreur»

Et comme ce fut le cas face à l’Eintracht Francfort une semaine plus tôt, Dimitri Payet n’a pas disputé la moindre minute du match. De quoi pousser Igor Tudor à faire un mea culpa à ce sujet en conférence de presse vendredi. « Je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que (Dimitri) Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. C'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs. (Jonathan) Clauss aussi aurait dû rester sur le terrain, il aurait pu marquer. Il faut que je fasse mon autocritique. Mettre (Luis) Suarez à la place de (Dimitri) Payet... j'aurais pu faire un changement différent ».

«Il n’y a pas lieu d’en discuter parce qu’il fait des choix»