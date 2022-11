Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Tudor réclamé, les révélations du vestiaire

Publié le 12 novembre 2022 à 09h30

Ces derniers jours, certains supporters ont affiché leur mécontentement après l'élimination de l'OM en Ligue des champions. Entraîneur du club marseillais, Igor Tudor a été pris pour cible et à Marseille, son départ est réclamé par plusieurs fans. Mais cadre de la formation phocéenne, Pau Lopez a tenu à prendre la défense de son entraîneur.

Depuis son arrivée à l'OM durant l'intersaison, Igor Tudor n'a jamais vraiment fait l'unanimité en raison de ses choix sportifs. Et depuis l'élimination du club en Ligue des champions, les critiques fusent et se font de plus en plus nombreuses. Sifflé par une partie du public, le technicien croate se retrouve fragilisé. Certains à Marseille espèrent rapidement son départ pour relancer la machine. Portier de l'OM, Pau Lopez s'est exprimé sur la colère des supporters dans les colonnes de La Provence .

« Les supporters réclament le départ de Tudor ? Chacun peut penser ce qu’il veut »

« Chacun peut penser ce qu’il veut. Je respecte les opinions de tout le monde. Moi, en étant à l’intérieur qu’on va dans la bonne direction. J’aime beaucoup ce qu’on fait sur le terrain jusqu’à maintenant. Je sais que l’exigence est immense ici. Les supporters sont très exigeants avec l’OM, c’est normal et c’est aussi pour cela qu’ils sont aussi nombreux dans le stade. Ils aiment le foot, ils aiment l’OM » a déclaré Pau Lopez, avant de prendre la défense d'Igor Tudor.

« Je pense qu’on est sur la bonne voie, qu’on fait les choses bien »

Selon Pau Lopez, l'OM va se relever après son élimination. « Si le club décide un jour que Tudor doit partir, on devra respecter ce choix. Ce n’est pas à mois de prendre la décision. Mais jusqu’à aujourd’hui, je pense qu’on est sur la bonne voie, qu’on fait les choses bien » a avoué le gardien espagnol, qui reste sur une victoire face à l'OL dimanche dernier (1-0).

Pau Lopez monte au créneau