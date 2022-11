Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre de Tudor lâche ses vérités sur son aventure à Marseille

Publié le 12 novembre 2022 à 00h45

Devenu titulaire indiscutable depuis le départ de Steve Mandanda, Pau Lopez fait l’unanimité à l’OM. Très bon ces dernières semaines, le gardien espagnol a été élu olympien du mois par les supporters marseillais. L’occasion pour lui de revenir sur son aventure à Marseille qui a débuté il y a près d’un an et demi.

Quand il est arrivé à l’OM à l’été 2021, Pau Lopez savait qu’il serait mis en concurrence avec Steve Mandanda. Même s’il a perdu sa place en fin de saison, le portier espagnol est celui qui a joué le plus de matchs. Et depuis l’été dernier et le départ de Mandanda pour le Stade Rennais, Lopez s’est définitivement imposé.

Pau Lopez est devenu indiscutable

Ces dernières semaines, le dernier rempart de l’OM a même été décisif à plusieurs reprises, notamment contre le PSG. Malgré l’arrivée de Ruben Blanco, Pau Lopez n’a jamais tremblé et a confirmé qu’il était le titulaire indiscutable au poste. Une aubaine pour Igor Tudor qui lui accorde toute sa confiance.

¡ 𝑭𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒂𝒖 ! 👏Avec une moyenne de 3️⃣ arrêts par match, @paulopez_13 est votre #OlympienDuMoisPUMA d’octobre. 🔥La réaction de notre n°1️⃣6️⃣ 🧤 @pumafootball pic.twitter.com/zxRES4n0El — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 11, 2022

« Ici, je me sens comme chez moi »