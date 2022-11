Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Il a quitté l’OM cet été et il a eu raison

Publié le 12 novembre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Véritable légende de l’OM, Steve Mandanda a toutefois fait le choix de partir lors du dernier marché des transferts. Barré par Pau Lopez, l’international français a décidé de rejoindre Rennes afin d’avoir un rôle de numéro 1. Un choix très fort de la part de Mandanda qui porte toutefois aujourd’hui ses fruits.

Suite à l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda ne s’attendait pas à vivre un tel calvaire. Relégué sur le banc de l’OM par Jorge Sampaoli la saison dernière, le Français ne pouvait pas continuer ainsi. Malgré un contrat jusqu’en 2024 avec le club phocéen, Mandanda a alors été libéré et a rebondi cet été à Rennes, où il a retrouvé un rôle de numéro 1.

Mandanda sera au Qatar

A Rennes, Steve Mandanda joue donc et réalise de très belles performances. Malgré cela, dernièrement, il n’était clairement pas assuré qu’il soit appelé par Didier Deschamps pour aller au Qatar. Finalement, bénéficiant de la blessure de Mike Maignan, Mandanda sera bel et bien à la Coupe du Monde.

« Le fait de jouer et de bien jouer a certainement été un plus pour lui »