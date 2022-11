Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Blanc prend position sur ce dossier brûlant

Publié le 12 novembre 2022 à 09h00

Arnaud De Kanel

Prolongé cet été avec l'optique de gagner en temps de jeu, Rayan Cherki peine à satisfaire. Entré en cours de jeu ce vendredi soir pour le match nul des siens contre l'OGC Nice (1-1), le jeune lyonnais a eu le mérite de tenter, en vain. Alors que sa situation interroge, Laurent Blanc a mis les choses au clair.

Le centre de formation a fait la renommée de l'OL. Vendredi soir, Karim Benzema venait présenter son Ballon d'Or au public du Groupama Stadium, symbole de cette réussite lyonnaise. Entre temps, d'autres joueurs sont sortis du centre comme Rayan Cherki. Les espoirs placés en lui sont très grands mais depuis l'arrivée de Laurent Blanc, son temps de jeu n'a pas été revu à la hause. Un problème qui pourrait le forcer à quitter l'OL en prêt. Pour autant, Laurent Blanc a émis une volonté farouche de le conserver.

«Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui mais ce n'est pas un problème»

En conférence de presse après la rencontre face à Nice, Laurent Blanc a évoqué le cas Rayan Cherki. « Il a été bon. Il avait des soucis personnels. J'avais parlé avec lui, il m'avait certifié qu'on pourrait compter sur lui. Je suis content car c'est un garçon qui est pétri de qualités mais qui ne fait pas toujours les efforts au bon moment, au bon endroit. Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui mais ce n'est pas un problème. Je me la prendrai avec lui sans problème parce que c'est un joueur de talent » annonce le Président .

