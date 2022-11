Foot - OM

OM : Avant le Mondial, énorme inquiétude pour Harit sorti en larmes

Publié le 13 novembre 2022 à 23h10

Encore aligné par Igor Tudor ce dimanche pour affronter l’AS Monaco, Amine Harit a vu son match être interrompu par un terrible événement. Touché au genou, le milieu offensif de l’OM est sorti sur civière, en larmes. Une grosse inquiétude plane, à quelques jours de la Coupe du monde.

« C'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures. Si on se fait mal au dernier match, c'est que c'est le destin et que c'était prévu… ». Jeudi, Amine Harit était questionné en conférence de presse sur la peur potentielle de se blesser avant la Coupe du monde. Le milieu offensif de l’OM ne pensait pas être confronté à un tel événement trois jours après…

Amine Harit est sorti sur civière

Lors du match entre l’OM et l’AS Monaco, Amine Harit a subi un violent choc au genou avec Axel Disasi. Directement, l’international marocain a fondu en larmes, conscient que ses chances de Coupe du monde sont réduites à néant.

Cette image de Amine Harit fait froid dans le dos pic.twitter.com/OAa4iCZsbP — Rayvne🏴‍☠️ (@Rayzou92) November 13, 2022

Énorme inquiétude avant le Mondial