Mercato - OM : Harit, Tudor... La folle anecdote de Longoria

Publié le 8 novembre 2022 à 16h30

Arthur Montagne

Comme en 2021, Amine Harit a débarqué à l'OM dans les dernières heures du mercato estival. Prêté avec option d'achat, l'international marocain sera même transféré définitivement en fin de saison. Pablo Longoria explique qu'il a quand même du convaincre Igor Tudor.

Cet été, dans les dernières heures du mercato, l'OM a obtenu le prêt d'Amine Harit en provenance de Schalke 04. Son option d'achat est d'ailleurs d'ores et déjà levée puisqu'il a disputé 15 matches depuis son arrivée à Marseille l'été dernier. Et Pablo Longoria est revenu sur ce dossier dans une interview accordée à Foot Mercato .

«Amine, c'est quelqu'un de très important»

« Amine, c'est quelqu'un de très important. Au niveau du groupe, au niveau sportif. Dans le football, il y a bien évidemment le sportif, mais il y a aussi la mentalité personnelle. Tu fais un groupe de 21, 22 joueurs, qui travaillent tous les jours ensemble et qui forment, ce qui est le plus important : une équipe. Amine, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour cela, en plus de son niveau footballistique. Quel discours j'ai eu pendant tout l'été ? Pour moi, c'était facile. Pour faire un transfert, tu dois avoir le consensus de tout le monde. Dans ce cas, il fallait le coach, David (Friio, le directeur sportif, ndlr), Javier et moi. Il fallait que tout le monde soit convaincu. J'ai dit à Amine de rester tranquille parce que dans la vie, les choses qui doivent arriver arrivent et que ça va être facile qu'il fasse le consensus. Le consensus est arrivé en août », lance le président de l'OM avant d'expliquer la façon dont il a convaincu Igor Tudor.

