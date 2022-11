Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria dévoile les coulisses du transfert de Mbemba

Publié le 8 novembre 2022 à 14h30

Amadou Diawara

Lors du dernier estival, l'OM a bouclé le transfert libre et gratuit de Chancel Mbemba. Alors que l'international congolais fait forte impression à Marseille depuis sa signature, Pablo Longoria s'est livré sur son arrivée. En effet, le président de l'OM a raconté toutes les coulisses de l'opération ce mardi.

Pour renforcer la défense d'Igor Tudor, Pablo Longoria a finalisé le transfert de Chancel Mbemba. En effet, le président de l'OM a réussi à boucler l'arrivée libre et gratuite de l'ancien pensionnaire du FC Porto. Alors que la signature de Chancel Mbemba a été très vite réglée, Pablo Longoria a révélé les dessous de cette opération lors d'un entretien accordé à Foot Mercato .

«On a commencé à négocier de façon très agressive»

« Comment nous avons bouclé rapidement le transfert de Chancel Mbemba ? On rentre dans les détails d'un transfert, c'est bien ! Avec Igor Tudor, on avait discuté pendant quelques jours du profil idéal pour nous renforcer au poste de défenseur central. Il y avait des aspects fondamentaux. On avait besoin d'un joueur avec la capacité d'accélérer balle au pied afin d'être supérieur dans les duels individuels pour les sorties de balles. On avait aussi besoin d'un joueur qui avait les capacités de récupérer sur les espaces et de mettre de l'impact dans les uns contre un » , a précisé Pablo Longoria, avant d'en rajouter une couche.

«Igor, Javier et moi, on avait un consensus»