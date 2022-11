Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur annonce son transfert à Marseille

Publié le 8 novembre 2022 à 10h45

Arthur Montagne

En disputant son 15e match de la saison avec l'OM, Amine Harit a vu son option d'achat être automatiquement levée en vue de l'été prochain. Le milieu offensif marocain va donc être transféré définitivement à Marseille pour 5M€, il l'a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux.

Prêté sans option d'achat à l'OM la saison dernière, Amine Harit était retourné à Schalke 04. Néanmoins, Pablo Longoria avait décidé de le rapatrier en toute fin de mercato l'été dernier. L'international marocain a de nouveau été prêté, cette fois-ci avec une option d'achat. Et cette dernière est même d'ores et déjà levée.

Harit va rester à l'OM

En effet, l'option d'achat devenait obligatoire dès qu'Amine Harit disputait 15 matches. Cadre d'Igor Tudor, le Marocain a donc déjà atteint ce total. « C'est une bonne nouvelle. Je suis content qu'il ait joué les matchs si rapidement et qu'il ait montré qu'il était un joueur de Ligue des Champions. Cela nous enlève nos soucis et nous donne un peu plus de marge de manœuvre. Néanmoins, il ne pleut pas d'argent pour nous », confirmait Peter Knäbel, directeur sportif de Schalke 04.

Here we go 💙 — Amine Harit (@Amine_000) November 7, 2022

«Here we go»