Mercato - OM : Après le transfert avorté de Dieng, Longoria lâche ses vérités

Poussé au départ en toute fin de mercato l'été dernier, Bamba Dieng est finalement resté à l'OM alors qu'il était tout proche de signer à l'OGC Nice. Une situation très délicate à gérer comme l'explique Pablo Longoria. Le président marseillais est effectivement revenu sur ce dossier.

Bien décidé à vendre lors du précédent mercato estival, l'OM avait notamment identifié Bamba Dieng. Et pour cause, le jeune attaquant sénégalais sortait d'une belle saison et disposait de l'une des valeurs marchandes les plus importantes au sein de l'effectif de l'OM. Pablo Longoria a donc essayé de le vendre et son transfert à l'OGC Nice était tout proche avant de capoter à cause d'un souci lors de la visite médicale. Par conséquent, Bamba Dieng est finalement resté à l'OM où il a d'abord été mis à l'écart avant de revenir dans le groupe d'Igor Tudor. Une situation sur laquelle s'est confié Pablo Longoria.

« Humainement, ce n'était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d'été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n'est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n'est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement », assure le président de l'OM dans une interview accordée à Foot Mercato , avant de poursuivre.

