OM : Harit blessé, l'énorme mobilisation du vestiaire

Publié le 14 novembre 2022 à 11h00

Arnaud De Kanel

Alors que l'OM se félicitait de voir Amine Harit retenu par Walid Regragui pour participer au Mondial avec le Maroc, le lion de l'Atlas est sorti sur blessure face à l'AS Monaco. Gravement touché au genou, il devrait manquer le tournoi. Choqué et dépité, le vestiaire olympien n'a cessé de penser à lui après la rencontre.

Victorieux de l'AS Monaco, l'OM passera l'hiver au chaud et s'évitera un début de crise durant la trêve liée au Mondial. Néanmoins, Igor Tudor devra sans doute faire sans Amine Harit pour le reste de la saison puisque le Marocain a été touché au genou. Ses rêves de Mondial se sont envolés, le vestiaire en est bien conscient.

Les mots forts de Tudor

Igor Tudor avait la mine défaite au micro de Prime Vidéo . Lui qui était si heureux de voir Harit s'envoler pour le Mondial dans les jours à venir est très attristé : « Je n’ai pas de sourire ce soir, à cause de la blessure de Amine, je suis très triste. Sa sortie nous a fortement impactés. Juste avant la Coupe du monde... On a parlé de la Coupe du Monde tous les deux toute la semaine. Il est à l’hôpital, mais ça ne semble pas bon. »

