OM : Sifflé au Vélodrome, il raconte son calvaire

Publié le 13 novembre 2022 à 20h10

Pierrick Levallet

Recruté par l’OM en 2020 puis acheté définitivement en 2021, Leonardo Balerdi ne fait pas encore l’unanimité auprès des supporters marseillais. L’Argentin est régulièrement dans le collimateur des fans phocéens, qui lui ont fait vivre un véritable calvaire en début de saison. Le joueur de 23 ans est d’ailleurs revenu sur ce passage compliqué.

Arrivé dans la peau d’un grand espoir argentin en défense centrale, Leonardo Balerdi ne fait pour l’instant pas encore l’unanimité à l’OM. S’il est très régulièrement aligné dans le onze titulaire d’Igor Tudor, le joueur de 23 ans n’a pas encore convaincu les supporters marseillais. Leonardo Balerdi se retrouve souvent hué par les fans de l’OM. Malgré son bon temps de jeu, l’ancien du Borussia Dortmund a vécu un calvaire sur la Canebière en début de saison.

«J’ai tenté d’être le plus tranquille possible»

Et au micro de Maritima , Leonardo Balerdi est revenu sur son passage délicat : « Ça a été un moment dur, difficile. On ne s’attend jamais à ce que notre propre public nous siffle dans notre stade. Mais on sait comment sont les gens ici, comment ils vivent le football. C’est vraiment une forte passion. J’ai tenté d’être le plus tranquille possible pour pouvoir changer ce moment difficile. Ce que je pouvais faire pour changer la mentalité des personnes, c’était de travailler. »

