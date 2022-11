Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dans la tourmente, Tudor reçoit un soutien en interne

Publié le 7 novembre 2022 à 11h10

Arnaud De Kanel

Loin d'être étincelant, l'OM a renoué avec la victoire face à l'OL. Une véritable bouffée d'oxygène pour Igor Tudor dont le statut commençait à être remis en cause. Néanmoins, il peut compter sur le soutien de son vestiaire, c'est en tout cas ce que laisse entendre son défenseur Leonardo Balerdi.

En crise de résultats, l'Olympique de Marseille a stoppé l'hémorragie en battant l'OL de Laurent Blanc. Une prestation bien moins fringante dans le contenu que les précédentes mais il la victoire était essentielle pour ne pas sombrer un peu plus. Cette victoire, tout le vestiaire l'attendait car Igor Tudor était dans la tourmente. Le géant croate a reçu un beau message de Leonardo Balerdi qui prouve le soutien du vestiaire olympien.

« On est tous ensemble avec le coach, le staff et le président »

De passage en zone mixte, le défenseur argentin a affirmé le soutien du vestiaire de l'OM envers Tudor : « On est tous ensemble avec le coach, le staff et le président. On est aussi avec les supporters. »

« Lors du dernier match on a fait de très bonnes choses »