OM : Mis de côté par Tudor, Payet reçoit un gros soutien en interne

Publié le 10 novembre 2022 à 15h10

Capitaine de l’OM et homme fort de Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet est devenu remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Le Réunionnais doit se contenter des miettes, une situation dont il n’a pas l’habitude. Interrogé sur la situation de son coéquipier, Amine Harit confirme qu’il n’est pas heureux mais qu’il reste impliqué.

Homme fort de l’OM la saison dernière, Dimitri Payet n’a plus du tout le même rôle depuis le début de cet exercice. Igor Tudor n’a pas tardé à faire des choix forts puisqu’il l’a mis sur le banc de touche dès le premier match de championnat contre Reims. Une situation difficile à vivre pour Dimitri Payet, le capitaine de l’OM.

Avec Tudor, Payet ne joue presque plus

Mais même sans Payet, l’OM avance. Avec Igor Tudor, le club olympien a réalisé le meilleur début de championnat de son histoire. Même si l’OM a marqué un coup d’arrêt ces dernières semaines, le technicien croate n’a pas revu ses choix : Dimitri Payet continue de s’éterniser sur le banc de touche.

« Vous dire qu'il est heureux à 200% serait vous mentir »