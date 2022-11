Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour ce transfert réclamé par Tudor

Publié le 9 novembre 2022 à 23h15

Arthur Montagne

Suivi par l'OM depuis plusieurs mois, Ruslan Malinovskyi a réalisé une première partie de saison décevante avec l'Atalanta. Malgré tout, l'international ukrainien est toujours convoité sur le marché puisqu'il pourrait bien rejoindre l'Inter Milan dans les prochaines semaines.

Après un mercato estival très agité, l'OM devrait être plus discret lors du mois de janvier. Et pour cause, l'élimination de toutes compétitions européennes a pour conséquence de limiter le club phocéen sur le mercato. Ainsi, l'OM devra vendre afin d'équilibrer ses comptes et alléger son effectif.

Gerson sur le départ ?

Dans cette optique, le premier transfert de l'hiver est d'ores et déjà trouvé puisqu'il s'agira de Gerson. Le milieu de terrain brésilien, qui n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor, va partir afin de retourner à Flamengo. L'ancien joueur de l'AS Roma aurait même déjà fait ses adieux au vestiaire de l'OM.

Malinovskyi s'éloigne

Et en vue de cet hiver, le nom d'un milieu de terrain a longtemps circulé afin de compenser un départ dans ce secteur de jeu, à savoir Ruslan Malinovskyi. Le joueur de l'Atalanta, annoncé tout proche de l'OM l'été dernier, est toutefois très convoité. Et selon les informations de Rudy Galetti, alors que Tottenham a longtemps été en pole pour le transfert de l'international ukrainien, c'est finalement l'Inter Milan qui pourrait rafler la mise et ainsi priver l'OM d'un nouveau renfort.