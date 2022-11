Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va boucler un transfert record

Publié le 9 novembre 2022 à 15h45

Arthur Montagne

Sur le départ, Gerson va faire son retour à Flamengo dans les prochaines heures. Le milieu de terrain de l'OM devrait faire l'objet d'une offre de 13,5M€ ce qui représentera le plus gros transfert de l'histoire du club carioca. Le joueur aurait déjà fait ses adieux au vestiaire marseillais.

C'est le dossier brûlant du moment à l'OM. Quasiment plus utilisé par Igor Tudor, le milieu de terrain brésilien Gerson a réclamé son transfert par le biais de son père qui s'agace de la situation de l'international auriverde, qui n'a pas été convoqué par Tite pour la Coupe du monde.

Le point de non-retour pour Gerson

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe », expliquait Marcao, le père de Gerson dans les colonnes de L'EQUIPE .

Flamengo va casser sa tirelire