Gerson, Giroud… Toutes les infos mercato du 9 novembre

Publié le 9 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Gerson se rapproche d'un retour à Flamengo

Gerson et l'OM, l'histoire semble bien partie pour se terminer en janvier. Courtisé par le FC Séville de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain brésilien intéresse également Flamengo qui envisage de le faire revenir après l'avoir justement vendu à l'OM à l'été 2021 pour un peu plus de 20M€. La Provence indique dans ses colonnes du jour que cette option séduirait clairement Gerson et que cette opération serait clairement faisable, d'autant que l'OM n'a pas encore réglé l'intégralité du montant du transfert à Flamengo.

Par ailleurs, le milieu de terrain Thiago Maia a indiqué via Twitter qu'il était disposé à céder le numéro 8 de Flamengo à Gerson pour faciliter son transfert en janvier.



EXCLU : Le PSG ne lâche pas Andrey Santos

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG envisage plus que jamais de recruter Andrey Santos (18 ans), la pépite de Vasco de Gama. Une offre à hauteur de 20M€ pourrait suffire à boucler l'opération en janvier, mais le PSG n'est pas seul sur Santos qui figure également sur les tablettes du FC Barcelone et de Newcastle, notamment.



Giroud prolongé par le Milan AC après la Coupe du Monde ?

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Milan AC, Olivier Giroud devrait bientôt fixer son avenir. Selon les révélations de Relevo , le club rossonero aurait déjà promis à Giroud de prolonger son contrat dans les mois à venir. Aucune offre officielle n’a pour l’instant été formulée, mais le dossier devrait se décanter après la Coupe du Monde au Qatar pour le buteur de l’équipe de France.



ASSE : Krasso refuse de prolonger