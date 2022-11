Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà le prochain gros transfert de Longoria

Publié le 9 novembre 2022 à 10h30

Arthur Montagne

Depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Gerson ne joue quasiment plus. Homme à tout faire de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain brésilien est donc plus que jamais sur le départ et son transfert cet hiver semble désormais inévitable. Un retour à Flamengo prend même forme alors que Jorge Sampaoli souhaiterait également le retrouver à Séville.

La nomination d'Igor Tudor sur le banc de l'OM l'été dernier a fait des dégâts. En effet, Dimitri Payet et Gerson ont quasiment disparu de la circulation. Un sacré changement de statut pour l'international brésilien, qui était l'homme de base de Jorge Sampaoli, recruté en 2021 pour près de 25M€. Mais le technicien croate ne compte plus sur lui et alors qu'il n'a pas été convoqué pour la Coupe du monde, Gerson devrait en profiter pour négocier son transfert..

Gerson, le point de non-retour est atteint

Il faut dire que le point non-retour est atteint entre Gerson et Igor Tudor. Les deux hommes avaient eu un clash dès le stage de préparation en Angleterre, et cela ne s'est jamais vraiment arrangé. Au point que Marcao, le père du milieu de terrain, ait récemment poussé un coup de gueule : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe ». Toujours remonté, il a ajouté dans les colonnes de L'EQUIPE ce mardi qu'il souhaite simplement que son fils soit « heureux ».

Vers un retour auprès de Sampaoli... ou à Flamengo