Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria pourrait réaliser une incroyable opération sur le mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 09h45

Arthur Montagne

Devenu remplaçant dans l'esprit d'Igor Tudor, Gerson ne joue quasiment plus à l'OM et son départ semble désormais inévitable lors du mercato d'hiver. Dans cette optique, Jorge Sampaoli souhaiterait le rapatrier, mais Pablo Longoria pourrait privilégier un retour à Flamengo pour des raisons économiques.

Ce sera probablement le dossier brûlant de l'hiver du côté de l'OM. En effet, Gerson n'est plus utilisé par Igor Tudor après avoir été l'homme de base de Jorge Sampaoli la saison dernière. Par conséquent, un transfert lors du mercato d'hiver semble désormais inévitable pour l'international brésilien, qui n'a pas été convoqué par Tite pour disputer la Coupe du monde au Qatar.

Mercato - OM : Le clan Gerson sort du silence pour son transfert https://t.co/02KFoKHQBR pic.twitter.com/HHJKd43fDw — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

L'OM réclame 20M€ pour Gerson

Néanmoins, l'OM ne compte pas pour autant brader son joueur. La Provence révélait que Pablo Longoria réclamerait environ 20M€ pour lâcher Gerson. Une somme très importante que peu de clubs pourraient payer. Mais l'OM pourrait bien avoir trouvé la solution idéale.

L'intérêt de Flamengo peut tout changer