Mercato - OM : Gerson a tranché pour son transfert

Publié le 8 novembre 2022 à 22h00

Thibault Morlain

Ce mardi, la presse brésilienne a annoncé que Gerson pourrait bien faire son retour à Flamengo au Brésil. Lors du mercato hivernal, le milieu de terrain de l’OM pourrait faire ses valises et ainsi revenir à l’envoyeur, dans le club qu’il avait quitté à l’été 2021. Les négociations seraient ainsi en cours entre les deux clubs. Mais quid de la position de Gerson ? Des précisions ont été données sur le sujet.

Il y a un an et demi, l’OM dépensait près de 25M€ pour recruter Gerson à Flamengo. Mais voilà qu’en quelques mois, la situation a bien évolué pour le Brésilien. Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli et le milieu de terrain n’est désormais plus qu’un simple remplaçant sur la Canebière. Une situation compliquée à vivre pour Gerson qui se rapprocherait d’un départ lors du mercato hivernal. Et voilà que ce mardi, ce dossier a pris une nouvelle ampleur.

Priorité à Flamengo ?

En effet, comme révélé par Globo Esporte , ça négocierait actuellement entre l’OM et Flamengo pour le transfert de Gerson en janvier. Après avoir quitté le club carioca à l’été 2021, le Brésilien pourrait donc retrouver Rio de Janeiro. Et cela ne serait pas pour lui déplaire. Selon les informations de RMC , Gerson, qui vit des moments très compliqués à l’OM actuellement, serait ouvert à l’idée de retourner à Flamengo.

