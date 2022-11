Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La bombe se confirme pour Gerson

Publié le 8 novembre 2022 à 21h10

Thibault Morlain

Pour Gerson, les jours à l’OM pourraient bien être comptés. Alors que Marcao a évoqué la possibilité d’un transfert à l’occasion du mercato hivernal, cela devrait bel et bien être le cas. Selon les derniers échos en provenance du Brésil, Flamengo pourrait être la destination de Gerson. Et voilà que tout cela se confirme…

Suite à l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, Gerson a perdu gros. Désormais, le Brésilien n’est plus vraiment en odeur de sainteté sur la Canebière. Et face à cette situation, les questions se sont posées sur l’avenir du milieu de terrain à l’OM. Malgré un contrat jusqu’en 2026 et un an et demi après son arrivée, Gerson s’apprêterait à faire ses valises.

Mercato - OM : Un transfert surprise en préparation pour Gerson https://t.co/FK4xsalgTz pic.twitter.com/cUorcwWGKc — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Flamengo négocie avec l’OM

Annoncé dans le viseur de Jorge Sampaoli au FC Séville, Gerson pourrait plutôt faire son retour à Flamengo. Selon les informations de Globo Esporte, les négociations auraient même déjà débuté entre le club carioca et l’OM à propos d’un transfert de Gerson.

C’est possible !