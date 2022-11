Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'aveu de Longoria sur ce transfert de dernière minute

Publié le 8 novembre 2022 à 15h45

Arthur Montagne

Comme en 2021, Amine Harit est arrivé dans les dernières heures du mercato estival. Prêté par Schalke 04, l'international marocain va même s'engager définitivement avec l'OM en fin de saison. Et Pablo Longoria revient sur ses arrivées tardives.

En 2021, l'OM avait obtenu le prêt d'Amine Harit, sans option d'achat. En fin de saison dernière, l'international marocain avait donc fait son retour à Schalke 04 et après avoir attendu un appel de l'OM durant tout l'été, Amine Harit a finalement fait son retour à Marseille, là encore dans les dernières heures du mercato. Et alors que son transfert sera définitif en fin de saison, Pablo Longoria dévoile les coulisses des discussions avec Amine Harit.

«C'est quelqu'un de très important»

« Amine, c'est quelqu'un de très important. Au niveau du groupe, au niveau sportif. Dans le football, il y a bien évidemment le sportif, mais il y a aussi la mentalité personnelle. Tu fais un groupe de 21, 22 joueurs, qui travaillent tous les jours ensemble et qui forment, ce qui est le plus important : une équipe. Amine, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour cela, en plus de son niveau footballistique », lance le président de l'OM pour Foot Mercato .

