Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à 5M€ bouclé, une grande annonce tombe

Publié le 7 novembre 2022 à 15h15

Thibault Morlain

Titulaire ce dimanche contre l'OL, Amine Harit a disputé son 15ème match de la saison avec l'OM. Par conséquent, l'option d'achat de 5M€ de son prêt devient obligatoire et son transfert définitif est donc acté. Désormais, Harit est un Marseillais à part entière et du côté de Schalke 04, on s'en réjouit.

Lors du dernier jour du mercato estival, l'OM avait obtenu, à nouveau, le prêt d'Amine Harit en provenance de Schalke 04. Mais cette fois, Pablo Longoria avait réussi à inclure une option d'achat à hauteur de 5M€. Et celle-ci deviendrait obligatoire après 15 matchs joués à l'OM par le Marocain. C'est chose faite depuis ce dimanche face à l'OL pour Harit.

Mercato - OM : Tudor prêt à quitter le projet McCourt ? Il répond https://t.co/jF1jz6WuVf pic.twitter.com/MpiXLRuxHE — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Harit définitivement à l'OM

En disputant son 15ème match de la saison avec l'OM, Amine Harit a donc vu son prêt se transformer en transfert définitif. Pablo Longoria doit ainsi régler les 5M€ à Schalke 04, dont un peu plus de 1M€ reviendra directement dans les poches du Marocain. Cela fait tout de même une jolie sommes qui rentre dans les caisses de Schalke 04. Et au sein du club de la Ruhr, on se réjouit de cette opération Harit.

« C'est une bonne nouvelle »