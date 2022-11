Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle une recrue surprise, il s'explique

Publié le 8 novembre 2022 à 14h45

Arthur Montagne

L'été dernier, Pablo Longoria a attiré Javier Ribalta pour renforcer la direction de l'OM. Ce dernier, très proche du président marseillais, occupe le rôle de directeur du football et aide Pablo Longoria au quotidien. Une arrivée nécessaire dont les coulisses sont révélées par la patron de l'OM.

Devenu président de l'OM il y a un an et demi pour remplacer Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria avait différentes casquettes à Marseille. Afin de le soulager, il a ainsi convaincu Javier Ribalta de le rejoindre à l'OM. Et dans une interview accordée à Foot Mercato , Pablo Longoria dévoile les coulisses ce l'arrivée de son compatriote, directeur du football depuis la fin de la saison dernière.

Longoria lâche ses vérités sur Ribalta

« On a parlé dans les moments finaux de la saison. La saison dernière, cela s'est terminé de façon compliquée au niveau des énergies, selon moi. C'était une saison que je ne voulais pas répéter. Spécialement, j'avais compris qu'il fallait une personne forte sur le domaine sportif pour me permettre de m'occuper de beaucoup d'autres choses à l'intérieur du club avec lucidité et plein d'énergie », assure Pablo Longoria avant de poursuivre.

«Les contacts ont commencé à la fin de la saison dernière»