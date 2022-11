Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson sort du silence pour son transfert

Publié le 8 novembre 2022 à 23h10

Thibault Morlain

Ce mardi soir, ça s’emballe pour le feuilleton Gerson. Aujourd’hui à l’OM, le Brésilien vit des moments compliqués sous les ordres d’Igor Tudor. Et tout cela pourrait l’amener à un transfert à l’occasion du mercato hivernal. Selon les différents échos, Gerson pourrait faire son grand retour à Flamengo. Face à toutes ces rumeurs, Marcao, père et agent du Brésilien, a pris la parole.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, un premier départ se dessine du côté de l’OM. Et les regards se tournent ainsi vers Gerson. Malgré un contrat allant jusqu’en 2026 sur la Canebière, le Brésilien n’est plus en odeur de sainteté chez les Phocéens. C’est ainsi qu’un transfert devrait intervenir lors du mois de janvier.

Un retour à Flamengo ?

S’il a été question d’un intérêt du FC Séville et de Jorge Sampaoli pour Gerson, ce mardi, de nombreux médias s’accordent pour dire que le joueur de l’OM pourrait retourner à Flamengo, club qu’il avait quitté en 2021 pour rejoindre le club phocéen. D’ailleurs, les négociations seraient déjà en cours entre les deux équipes à propos du transfert de Gerson.

« Je veux juste qu’il soit heureux »