Gerson, Skriniar, Harit… Toutes les infos mercato du 8 novembre

Publié le 8 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Sampaoli veut Gerson, un transfert fixé à 20M€

Alors qu'il n'entre pas dans les plans d'Igor Tudor à l'OM, Gerson semble bien parti pour quitter le club phocéen lors du mercato de janvier. La Provence fait le point dans ses colonnes du jour sur ce dossier et confirme le vif intérêt du FC Séville, où il retrouvera son ancien mentor de l'OM, Jorge Sampaoli. Pablo Longoria réclame 20M€ pour envisager une vente de Gerson en janvier, et les discussions ont déjà été entamées en coulisses.



PSG : Skriniar parti pour prolonger à l'Inter

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG où il était déjà courtisé l'été dernier, Milan Skriniar semble s'éloigner définitivement du Parc des Princes. Tuttosport annonce dans ses colonnes du jour que le robuste défenseur slovaque devrait bel et bien prolonger son contrat qui arrive à expiration en juin prochain avec l'Inter Milan, et sa direction lui offirait un nouveau salaire annuel de 6,5M€.



Amine Harit transféré définitivement à l'OM, il confirme

Comme l'a annoncé RMC Sport lundi, Amine Harit appartiendra définitivement à l'OM l'été prochain ! Le milieu offensif marocain, prêté pour la deuxième saison consécutive par Schalke 04, a rempli toutes les conditions pour faire activer l'option d'achat de 5M€ prévue dans le cadre de ce prêt. Et l'international marocain a confirmé la nouvelle vie un commentaire sur un post Twitter annonçant son transfert à l'OM.



Le PSG veut bien un défenseur en janvier