Mercato - PSG : La vérité éclate pour le transfert de Lionel Messi

Publié le 8 novembre 2022 à 18h00

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi voit son nom être lié à l'Inter Miami pour un transfert libre et gratuit. Mais heureusement pour le club de la capitale, la franchise de David Beckham ne devrait pas boucler le transfert de son numéro 30, et ce, même si elle serait séduite par lui.

Lors de l'été 2021, le PSG a bouclé le transfert libre et gratuit de Lionel Messi. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord de deux saisons avec la Pulga . Engagé jusqu'au 30 juin 2023, Leo Messi quittera donc le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Ce qui n'aurait pas échappé à l'Inter Miami, qui serait sur les traces du vétéran argentin de 35 ans. Mais heureusement pour le PSG, Lionel Messi ne serait pas partie pour rejoindre la franchise de David Beckham.

«Je ne veux pas faire de commentaires sur les rumeurs»

Présent lors de la dernière conférence de presse de l'Inter Miami, Chris Henderson a botté en touche concernant la potentielle signature de Lionel Messi. « Je savais que nous parlerions de cette histoire de (Lionel) Messi. C'est formidable d'être associé à des joueurs fantastiques, que notre club soit associé à ces joueurs. Je ne veux pas faire de commentaires sur les joueurs qui ne font pas partie de notre effectif, ni sur les spéculations et les rumeurs. Mais il est évident que nous parlons de l'un des plus grands footballeurs de l'histoire » , a confié le directeur sportif de la franchise américaine.

«Ce ne sont que des spéculations»