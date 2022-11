Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des transferts en janvier ? Longoria annonce la couleur

Publié le 8 novembre 2022 à 15h00 - mis à jour le 8 novembre 2022 à 15h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et que certains joueurs sont annoncés sur le départ à l’OM, comme Gerson ou Bamba Dieng, Pablo Longoria calme le jeu. Le président du club phocéen laisse clairement entendre que cette période ne sera pas forcément agitée pour l’OM.

Faut-il s’attendre à du mouvement à l’OM au cours du mercato hivernal ? Dans un large entretien accordé à Foot Mercato ce mardi, le président Pablo Longoria a apporté un premier élément de réponse et ne semble pas parti pour changer grand-chose : « Je considère toujours ce mercato d'hiver comme un marché d'opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu'est-ce que le marché peut t'offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l'intérieur de ton effectif ? » , confie Longoria.

Mercato - OM : Longoria boucle une recrue surprise, il s'explique https://t.co/7aNd3dproT pic.twitter.com/TWMdILVUkb — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

« Je ne crois pas au changement à mi-saison »

Le président de l’OM poursuit : « Même s'il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu'on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d'effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C'est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l'âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu'on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l'encontre du football », explique le président espagnol.

« On considère qu’on a un bon effectif »