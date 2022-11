Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert déjà programmé pour janvier ?

Publié le 8 novembre 2022 à 08h15 - mis à jour le 8 novembre 2022 à 08h15

Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir longtemps courtisé Milan Skriniar durant le mercato estival sans parvenir à convaincre l’Inter Milan de lui céder son défenseur central, le PSG cherche toujours à se renforcer à ce poste. Et il semblerait que ce dossier soit toujours prioritaire à l’approche du mercato de janvier…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a tout tenté pour faire venir un défenseur central de premier choix au cours du mercato estival et a multiplié les pistes à cet effet : Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) était la grande priorité de Luis Campos, qui a également étudié quelques pistes intermédiaires comme Mohamed Simakan (22 ans, RB Leipzig) et Axel Disasi (24 ans, AS Monaco). En vain.

Mercato - PSG : Quel attaquant faudrait-il recruter pour aider Mbappé ? https://t.co/KGV3JRsBP1 pic.twitter.com/wEbPyO5EB4 — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Le PSG ne lâche rien

Et alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, à quoi faut-il s’attendre pour le PSG ' L'EQUIPE fait le point à ce sujet et indique dans ses colonnes du jour que Luis Campos tentera de nouveau de faire venir un défenseur central cet hiver.

Qui pour renforcer le PSG ?