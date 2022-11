Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros échec de Campos avec cette star

Publié le 8 novembre 2022 à 07h10

Thibault Morlain

Dans les mois à venir, João Félix pourrait bien poser ses valises au PSG. Telle serait en tout cas la volonté de son agent, Jorge Mendes. Mais le transfert du Portugais de l'Atlético de Madrid aurait pu intervenir il y a quelques mois déjà. Cet été, Luis Campos aurait tenté sa chance pour João Félix. En vain.

Pour João Félix, l'avenir pourrait finalement s'écrire loin de l'Atlético de Madrid. En froid avec Diego Simeone, le Portugais pourrait chercher à faire ses valises dans les mois à venir. Pour aller où ? C'est au PSG que la suite de sa carrière pourrait s'écrire. Jorge Mendes, agent de João Félix, estimerait que cela serait la meilleure option.

Un intérêt du PSG cet été

Direction donc le PSG pour João Félix ? A en croire les informations d' Ok Diario , cela aurait déjà pu être le cas lors du dernier mercato estival. En effet, selon le média ibérique, Luis Campos aurait tenté sa chance pour le joueur de l'Atlético de Madrid. Mais comme avec Robert Lewandowski ou Gianluca Scamacca, ça s'est également soldé par un échec.

L'Atlético y croyait pour João Félix

Intéressé, le PSG aurait engagé des discussions avec l'Atlético de Madrid pour João Félix. Toutefois, le club de la capitale aurait reçu un non ferme de la part des Colchoneros. Aux yeux du club madrilène, on estimait que João Félix allait être un joueur important cette saison. Ainsi, la proposition du PSG n'a même pas été écoutée. Et le Bayern Munich a connu le même destin.