Mercato - PSG : Le Qatar a une ouverture à 125M€ pour João Félix

Publié le 6 novembre 2022 à 20h10

La quête d'un avant-centre est une priorité pour Luis Campos. Kylian Mbappé avait été irrité de ne pas compter sur un véritable numéro neuf en début de saison. Le conseiller sportif du PSG voudrait satisfaire l'international français et aurait ciblé plusieurs profils, notamment celui de João Félix, désireux de quitter l'Atlético en 2023.

A Paris, plusieurs chantiers sont entamés. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos se serait fixé, notamment, pour mission de recruter un avant-centre dans les prochains mois, possiblement dès le mercato hivernal. Le Portugais avait essayé de s'attacher les services d'un numéro neuf comme Gianluca Scamacca ou Robert Lewandowski. Aucun n'a répondu favorablement aux appels de Campos et du PSG. Kylian Mbappé aurait été irrité par cet échec. Raison pour laquelle le club parisien souhaite revenir à la charge dans ce dossier.

Le PSG serait intéressé par João Félix

Ces dernières semaines, de nombreux joueurs ont été liés au PSG, notamment João Félix. Présent à l'Atlético depuis 2019, l'attaquant portugais serait dans le viseur de Luis Campos, son compatriote qui s'entend idéalement avec Jorge Mendes. Ce dernier, agent de João Félix, aurait sondé plusieurs équipes comme Manchester United, à la recherche d'un remplaçant à Cristiano Ronaldo.

Le club réticent à libérer João Félix

Mais l'Atlético ne semble pas vouloir se séparer de João Félix, malgré les tensions existences avec Diego Simeone et qui pollue le club. « Malgré ce que vous avez pu entendre à propos de Joao Felix sur le marché, on me dit toujours que l'Atletico Madrid essaie de protéger le joueur et qu'il veut lui faire confiance pour l'avenir » a confié le journaliste Fabrizio Romano dans un entretien accordé à Caughtoffside .

L'Atlético demanderait 125M€