Mercato - PSG : João Félix au PSG, Jorge Mendes valide

Publié le 7 novembre 2022 à 22h15

Thibault Morlain

Dans les mois à venir, João Félix pourrait bien quitter l'Atlético de Madrid. Et pour ce qui est de l'avenir du Portugais, Jorge Mendes, son agent, aurait déjà sa petite idée en tête. En effet, il souhaiterait placer João Félix du côté du PSG à la fois pour des raisons sportives et financières. Explications.

Arrivé à l'Atlético de Madrid en 2018, João Félix n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. Et voilà qu'aujourd'hui, la situation est complexe pour le Portugais, qui n'est clairement pas l'un des premiers choix de Diego Simeone. Un transfert pourrait alors être à l'ordre du jour dans les mois à venir. Et concernant l'avenir de João Félix, il faudrait regarder du côté du PSG.

La future star du PSG ?

Selon les informations d' Ok Diario , Jorge Mendes souhaiterait en effet envoyer João Félix au PSG. Et l'agent du joueur de l'Atlético de Madrid aurait ses raisons pour cela. Tout d'abord, comme l'explique le média ibérique, d'un point de vue sportif, avec l'incertitude autour de l'avenir de Kylian Mbappé et la retraite qui approche pour Lionel Messi, une place de choix pourrait attendre le Portugais au PSG.

Un contrat XXL attend João Félix ?

Jorge Mendes prend aussi l'aspect économique en compte. Et aux yeux de l'agent de João Félix, le PSG serait le club idéal pour payer un gros transfert et offrir un salaire important et un contrat qui séduira l'actuel joueur de l'Atlético de Madrid. A voir maintenant si ce transfert se réalisera.