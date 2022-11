Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Milan Skriniar, c'est terminé

Publié le 8 novembre 2022 à 11h15

Arthur Montagne

Priorité du PSG l'été dernier, Milan Skriniar voit son contrat arriver à son terme en juin prochain, ce qui pourrait pousser le club de la capitale à revenir à la charge cet hiver. Néanmoins, la prolongation du Slovaque à l'Inter Milan se confirme, ce qui devrait définitivement clore ce dossier à Paris.

Durant le précédent mercato d'été, Milan Skriniar était la grande priorité du PSG qui souhaitait renforcer sa défense centrale. Néanmoins, l'Inter Milan s'est montré beaucoup trop exigeant en réclamant pas moins de 80M€ pour son défenseur. Une somme que les Parisiens ont refusé d'aligner. Mais alors que le contrat de Milan Skriniar s'achève en juin prochain, un retour à la charge cet hiver n'est pas à exclure.

Mercato - PSG : Ça se précise pour Skriniar, Campos est sous pression https://t.co/PDIotEhxK5 pic.twitter.com/x65LFD7iw0 — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Skriniar va prolonger à l'Inter

Cependant, l'Inter Milan ne l'entend pas de cette oreille et souhaite absolument prolonger Milan Skriniar. Et selon les informations de Tuttosport , c'est d'ailleurs en excellente voie. Désormais, tout porte à croire qu'il n'y aura plus aucun problème dans ce dossier, et Milan Skriniar devrait ainsi rester à l'Inter Milan.

Un contrat de 6,5M€ par an ?

Et afin de convaincre Milan Skriniar, l'Inter Milan lui aurait proposé 6,5M€ par an avec un contrat qui court jusqu'en 2026. Néanmoins, aucune promesse en ce qui concerne le brassard de capitaine ne lui a été faite.