Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG passe à l’offensive pour le nouveau Bruno Guimaraes !

Publié le 9 novembre 2022 à 11h00 - mis à jour le 9 novembre 2022 à 11h00

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Révélé en exclusivité par le10sport.com, l’intérêt du PSG pour Andrey Santos se confirme mois après mois. Et selon nos informations, le dossier se précise en coulisses. Luis Campos se tient prêt à dégainer cet hiver pour le milieu de terrain de Vasco de Gama, considéré comme le nouveau Bruno Guimaraes au Brésil.

Le 21 juin 2022, le10sport.com révélait le nom d’une toute nouvelle piste du PSG : Andrey Santos. Depuis nos révélations, plusieurs de nos confrères ont confirmé que Paris avait les yeux rivés sur cette pépite de 18 ans qui enchante Vasco de Gama depuis plusieurs mois. Milieu de terrain talentueux, il est considéré au Brésil comme le digne successeur de Bruno Guimaraes, déniché par Juninho à l’Olympique Lyonnais et qui explose littéralement avec Newcastle cette saison. Un Bruno Guimaraes qui épaulera Neymar et Lucas Paqueta avec le Brésil lors de la prochaine Coupe du Monde.

EXCLU - PSG : Un nouveau rendez-vous prévu pour Marquinhos https://t.co/29HOaRQVaF pic.twitter.com/rkMpQeN0zQ — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Le PSG ne lâche pas Andrey Santos

A moins de deux mois du mercato hivernal, le dossier Andrey Santos est toujours aussi chaud pour le PSG. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 5 clubs ont déjà dégainé une offre pour la pépite brésilienne. Le FC Barcelone en fait partie, tout comme Newcastle. En revanche, pour le moment, Paris n’a pas bougé. Mais Luis Campos s’est déjà positionné auprès des représentants du joueur, comme du côté de Vasco de Gama, pour signifier le vif intérêt du PSG pour Andrey Santos. Dès que le club brésilien commencera à ouvrir la porte à un départ, le PSG en sera informé.

Transfert en janvier ?

Un transfert est-il possible cet hiver ? La réponse est oui ! Selon nos sources, la possibilité de voir Andrey Santos vendu en janvier est importante. Et le PSG se tient prêt à cette éventualité. Pour un transfert, il faudra sortir environ 20 millions d’euros. Et Paris a clairement l’intention de faire partie de la bagarre qui s’annonce pour le nouveau prodige brésilien. Avec le contingent auriverde dont dispose le vestiaire parisien, les atouts sont nombreux pour séduire le milieu de terrain de Vasco de Gama, qui aura 19 ans en mai prochain. Et les besoins de Christophe Galtier au milieu du terrain pourraient clairement offrir du temps de jeu à ce digne successeur de Bruno Guimaraes. Autour d’un Marco Verratti en grande forme et d’un Vitinha excellent depuis son arrivée, malgré quelques dernières rencontres plus brouillonnes, Andrey Santos pourrait avoir une carte à jouer sans trop attendre son heure.