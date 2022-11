Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme transfert de Campos facilité par le clan Ronaldo ?

Publié le 9 novembre 2022 à 07h00

Axel Cornic

Considéré comme l’une des grandes stars de Serie A après le Scudetto remporté avec l’AC Milan, Rafael Leão est à un tournant de sa carrière. Luis Campos aimerait en effet le voir rejoindre le PSG, mais la concurrence est immense, puisque Chelsea aurait plusieurs cordes à son arc et pourrait bien frapper fort cet hiver. Mais tout cela serait possible grâce à un certain Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo.

Avec le flou autour de l’avenir de la MNM, le PSG a commencé à se prémunir en activant plusieurs pistes offensives. C’est le cas avec Rafael Leão, le grand favori de Luis Campos, qui l’a déjà recruté au LOSC par le passé. L’attaquant portugais se retrouve à un peu plus d’un an et demi de la fin de son contrat et si l’AC Milan souhaite le prolonger, les débats semblent encore être ouverts.

Jorge Mendes a redistribué les cartes

S’il semble sensible à l’intérêt du PSG, Rafael Leão semble pour le moment donner la priorité à l’AC Milan, qui aurait d’ailleurs ouvert des négociations avec son entourage pour prolonger son contrat. Le principal obstacle pour les Milanais semble être Jorge Mendes, qui n’a que tout récemment rejoint le clan Leão et qui pour le moment réclamerait des montants assez importants.

Un transfert à 120M€... dès cet hiver ?

Le célèbre agent de joueurs semble clairement orchestrer un gros transfert en coulisses. Une option par défaut pour l’AC Milan, qui semble pourtant ouvert à un transfert de Rafael Leão. D’après les informations de TMW , sans avancées notable d’ici le mois de janvier, le joueur de 23 ans devrait être mis sur la liste des transferts. Le prix devrait être fixé autour des 120M€, avec l’AC Milan qui pourra renflouer ses caisses pour renforcer le reste de l’équipe.

Chelsea pourrait avoir l’avantage