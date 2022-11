Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert se précise pour Dimitri Payet ?

Publié le 9 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il enchaine sa deuxième saison consécutive en prêt à l’OM, Amine Harit a déjà acté son transfert définitif dans les rangs du club phocéen pour l’été 2023. Un renfort à 5M€, qui va d’ailleurs pouvoir permettre d’assurer la succession à long-terme de Dimitri Payet dont le statut est plus que jamais incertain.

Du haut de ses 35 ans et malgré un contrat qui court jusqu’en 2024 avec l’OM, Dimitri Payet semble plus que jamais sur la pente descendante. Le numéro 10 marseillais fait office de remplaçant de luxe depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, et l’entraîneur croate lui préfère notamment Amine Harit pour gérer l’animation offensive de son équipe. Un problème qui risque de perdurer pour Payet à l’OM.

Harit va être transféré à l’OM

En effet, comme l’ont annoncé RMC Sport ainsi que la presse allemande ces dernières heures, les conditions du prêt d’Amine Harit ont été remplies pour que l’international marocain soit définitivement transféré à l’OM lors du prochain mercato estival. À cette échéance, le club phocéen versera donc 5M€ à Sckalke 04 pour le transfert d’Harit, qui sera alors engagé jusqu’en 2027 avec l’OM.

Le début de la fin pour Payet ?

Et vu les préférences d’Igor Tudor ces derniers mois, Dimitri Payet a donc du souci à se faire pour son avenir à l’OM. Deux solutions vont donc s’offrir à l’international français : prendre son mal en patience jusqu’au terme de son contrat et se contenter de ce statut de remplaçant de luxe, ou bien tenter un ultime challenge et envisager un départ de l’OM lors du prochain mercato estival. Quoi qu’il en soit, le transfert définitif d’Amine Harit ne fait pas office de bonne nouvelle pour celui qui reste pourtant, à ce jour, le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM au moment de son retour en janvier 2017 en provenance de West Ham (30M€).