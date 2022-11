Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Enfin une bonne nouvelle pour McCourt sur le mercato

Publié le 9 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

En quête de liquidités depuis maintenant un bon moment sur le marché des transferts, Frank McCourt n’était pas satisfait du peu de ventes réalisées lors des précédentes périodes de mercato à l’OM. Mais bonne nouvelle pour le propriétaire du club phocéen : Gerson est bien parti pour être vendu en janvier, et devrait rapporter 20M€.

Titulaire indiscutable à l’OM l’an passé sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson a totalement changé de statut depuis la nomination d’Igor Tudor sur le banc du club phocéen. Le milieu de terrain brésilien doit se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe, et son avenir à l’OM semble donc plus que jamais s’assombrir : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi », indiquait récemment le père de Gerson dans les colonnes de L’EQUIPE , et ce scénario semble se préciser.

Mercato - OM : L'énorme aveu de Longoria sur son recrutement estival https://t.co/6mLvNLhTgL pic.twitter.com/BuwzcwWuk2 — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Gerson à Séville pour 20M€ ?

La Provence a indiqué mardi dans ses colonnes que les négociations avaient déjà débuté entre le clan Gerson et le FC Séville, où Jorge Sampaoli attend de pied ferme son ancien protégé. Le quotidien régional indique que l’OM serait prêt à le laisser filer pour 20M€ cet hiver, et pour cause, Frank McCourt souhaite renflouer les caisses…

McCourt veut des ventes à l’OM

En effet, alors que l’OM peine à boucler les ventes espérées depuis maintenant plusieurs années sur le marché des transferts et présente une situation financière préoccupante, Frank McCourt aurait chargé Pablo Longoria de boucler un certain nombre de ventes d’ici le mois de juin prochain. Et cette mission semble bien engagée avec le dossier Gerson.