Mercato - PSG : Une décision fracassante pour ce transfert à 150M€ de Campos ?

Publié le 5 novembre 2022 à 20h15

Pierrick Levallet

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est dans le flou, Luis Campos se serait mis au travail pour lui trouver son successeur. Le conseiller football parisien surveillerait ainsi la situation de Rafael Leao. L’AC Milan chercherait à le prolonger. Mais les Rossoneri pourraient prendre une décision radicale dès cet hiver pour le Portugais.

Il y a quelques jours, une folle rumeur annonçait que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG le plus tôt possible. Le10Sport.com vous révélait quelques tensions entre le club de la capitale et la star de 23 ans à cause d’un différend financier. La situation semble s’être calmée ces dernières semaines, mais Luis Campos se serait tout de même activé sur le mercato.

Leao dans le viseur de Campos

En effet, le conseiller football parisien chercherait déjà le successeur de Kylian Mbappé. Dans cette optique, il suivrait très attentivement la situation de Rafael Leao. L’AC Milan souhaiterait le prolonger, mais rien n’est fait pour l’instant. D’ailleurs, la presse italienne a fait une énorme révélation sur ce dossier.

