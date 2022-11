Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a fait une folie pour Xavi Simons

Publié le 5 novembre 2022 à 19h15

Thibault Morlain

Aujourd’hui au PSV Eindhoven, Xavi Simons avait fait le choix en 2019 de quitter le FC Barcelone et son centre de formation pour poursuivre sa progression sous le maillot du PSG. Un énorme coup pour le club de la capitale qui avait récupéré l’un des joueurs les plus prometteurs des Catalans. Et pour cela, le PSG a visiblement fait une très grosse offre à Xavi Simons.

Deux ans après le transfert de Neymar, le PSG a joué un autre vilain tour au FC Barcelone. En effet, le club de la capitale a, en 2019, récupéré Xavi Simons. Sous le feu des projecteurs au sein de la Masia, le Néerlandais a choisi de rejoindre le club de la capitale pour continuer sa progression. Il faut dire que le PSG aurait mis le prix pour convaincre Xavi Simons.

Un différend sportif…

Ce samedi, AD revient sur le départ de Xavi Simons du FC Barcelone. Et cela s’expliquerait par des raisons sportives et financières. D’un point de vue sportif, le clan Xavi Simons souhaitait que le joueur soit surclassé dans la plus haute des catégories des équipes de jeunes.

… et financier pour expliquer le départ de Xavi Simons