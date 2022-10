Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition est fixée pour le retour de Xavi Simons

Parti du PSG l’été dernier pour rejoindre le PSV Eindhoven, Xavi Simons est éblouissant depuis son transfert. Avec déjà dix buts et quatre offrandes, le milieu de terrain néerlandais démontre tout son talent. Une aubaine pour le club de la capitale, qui aura l’occasion de le rapatrier l’été prochain, à condition que Xavi Simons accepte.

Arrivé au PSG en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons n’aura pas eu l’occasion de montrer toute l’étendue de ses qualités. Même si Mauricio Pochettino l’a fait entrer quelques fois, le milieu de terrain néerlandais était frustré par son temps de jeu. Xavi Simons a donc décidé de revenir dans son pays, en s’engageant avec le PSV Eindhoven.

Et il ne doit pas regretter. Quelques mois seulement après son arrivée, l’ancien joueur du PSG brille sur les pelouses hollandaises. Avec déjà dix buts et quatre passes décisives, Xavi Simons montre aux dirigeants du PSV Eindhoven qu’ils ont eu raison de lui faire confiance.

10 goals, 4 assists, top performances for Xavi Simons in first two months of the season at PSV — fair to remind that he’s still 19. ⭐️🇳🇱 #UELParis Saint-Germain have an option to bring Xavi back to the club next summer, but final decision will be 100% up to the player. pic.twitter.com/A9FyYLzGkh