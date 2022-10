Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mèche est vendue pour le retour de Jean-Pierre Papin

Publié le 28 octobre 2022 à 21h45

A la tête de Chartres depuis juillet 2020, Jean-Pierre Papin a quitté son poste ce vendredi. Un départ, qui pourrait être lié à sa possible arrivée à l'OM. Le Ballon d'Or 1991 est pressenti pour intégrer l'organigramme du club marseillais et occuper un rôle de conseiller stratégique aux côtés de Pablo Longoria.

« Jean-Pierre, on pourrait vous retrouver à l'OM qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Rien, pour l’instant (rires) ». Interrogé lors de la cérémonie du Ballon d'Or sur un possible retour à l'OM, Jean-Pierre Papin avait esquivé la question du journaliste et filé dans l'enceinte du Théâtre du Châtelet. Mais certains signes laissent penser que l'ancien joueur devrait bien faire son retour à Marseille dans les prochains jours.

Papin n'est plus l'entraîneur de Chartres

Ce vendredi, Chartres a publié un communiqué pour annoncer le départ de Jean-Pierre Papin. Le Ballon d'Or 1991 a mis un terme à son aventure pour « raisons professionnelles ». Selon toute vraisemblance, Papin devrait accepter la main tendue par Pablo Longoria, président de l'OM.

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 🚨Le C’Chartres Football prend acte du départ de Jean-Pierre Papin qui était à la tête de son équipe première depuis la saison 2020/2021. ➡️ https://t.co/Ui1GFlGyAm pic.twitter.com/lcTKSoU9Y0 — C'Chartres Football (@ChartresFoot) October 28, 2022

Son arrivée à l'OM attendue