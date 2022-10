Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu de Xavi Simons sur son transfert au PSG

Publié le 28 octobre 2022 à 11h00

La rédaction

Arrivé au PSG en juillet 2019 après 9 ans passés au FC Barcelone, Xavi Simons entrait dans une autre institution. Désormais joueur du PSV Eindhoven, le jeune milieu de terrain brille avec son nouveau club. Ce jeudi, le Néerlandais est revenu sur sa formation et a comparé les méthodes de travail de ses deux derniers clubs.

Après 9 ans de formation au FC Barcelone, Xavi Simons rejoignait librement le PSG en juillet 2019. Le jeune Néerlandais a ainsi connu deux méthodes de travail différentes qui lui ont permis de devenir un joueur plus polyvalent. Désormais au PSV Eindhoven, Xavi Simons brille avec son nouveau club et est même devenu un élément important de l’effectif, à seulement 19 ans. Formé à la Masia , mais aussi au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain a souhaité comparer les deux clubs, dans des propos relayés par AS .

Mercato - PSG : Xavi est passé à l'action pour Messi, le Qatar peut trembler https://t.co/jDp8rhaGQX pic.twitter.com/FcgfYfzUJ4 — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

« Au Barça, tu ne travailles pas en salle »

De 2010 à 2019, Xavi Simons a été formé au FC Barcelone. Le milieu de terrain est notamment revenu sur son expérience à La Masia . Il précise que c’est simplement un travail avec le ballon, contrairement au PSG. « Au Barça, tu ne travailles pas en salle, tu ne travailles qu'avec le ballon. »

« Quand je suis allé au PSG, j'ai découvert qu'ils travaillaient en salle »