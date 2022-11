Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson prend une grande décision pour son avenir

Publié le 9 novembre 2022 à 08h15

Arthur Montagne

Alors qu'il n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor, Gerson semble plus que jamais sur le départ de l'OM. Et alors que la possibilité de retrouver Jorge Sampaoli au Séville FC a émergé, le milieu de terrain brésilien pourrait finalement faire son retour à Flamengo qui envisage de la rapatrier.

Arrivé pour près de 25M€ en provenance de Flamengo durant l'été 2021, Gerson s'est rapidement imposé comme un homme clé du système de Jorge Sampaoli, qui en avait fait sa grande priorité pour son premier mercato sur le banc de l'OM. Mais la tendance s'est bien inversée pour le milieu de terrain brésilien.

Gerson sur le départ ?

En effet, Gerson est l'un des grands perdants de l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM. L'ancien joueur de l'AS Roma ne joue quasiment plus ce qui devrait provoquer son transfert dans les prochaines semaines, et probablement dès le mercato d'hiver.

Entre Flamengo et Séville, Gerson a tranché