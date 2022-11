Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà la grande victime du départ de Jorge Sampaoli

Publié le 9 novembre 2022 à 01h30

Axel Cornic

Arrivé sous les indications de Jorge Sampaoli il y a un an et demi, Gerson est passé par toutes les émotions à l’Olympique de Marseille. Artisan de la qualification en Ligue des Champions au printemps dernier, il est désormais au plus bas, puisque depuis le départ du coach argentin il ne joue que très peu.

Il était censé être avec Dimitri Payet l’une des armes fortes du nouvel OM. Pourtant, l’un comme l’autre ont totalement disparu ! L’ancien capitaine marseillais est devenu un joker de luxe, tandis que le Brésilien semble avoir dégringolé dans la hiérarchie d’Igor Tudor, avec des grosses tensions qui auraient fait surface entre les deux hommes.

L'un des plus gros transferts de l'histoire de l'OM

Le changement radical autour de Gerson coïncide avec un évènement clé de l’été : le départ de Jorge Sampaoli. Ce dernier avait fait le forcing pour l’avoir à l’OM, avec Pablo Longoria qui a été contraint de payer pas moins de 30M€. Un montant qui fait du milieu de terrain le troisième joueur le plus chère de l’histoire de l’OM, derrière Payet et Kevin Strootman.

Ecarté par Tudor, il a dit adieu à la Coupe du monde

Avec l’explosion d’Amine Harit, le place de Gerson n’a fait que se réduire au fil des matchs et désormais, un retour au premier plan semble assez improbable si l’on tient en compte les sorties cinglantes de son entourage. Pour couronner le tout, le joueur de 25 ans a vu s’envoler la chance de disputer la Coupe du monde au Qatar, puisqu’après avoir fait son retour avec le Brésil en 2021, il n’a pas été convoqué par Tite.

