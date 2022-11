Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà un transfert en tête pour l’été 2023

Publié le 9 novembre 2022 à 08h30

Axel Cornic

Pablo Longoria ne semble pas avoir oublié Gerard Deulofeu. Après l’avoir longtemps suivi au printemps dernier pour l’offrir à Jorge Sampaoli, le président de l’Olympique de Marseille aurait gardé cette piste active, puisque l’ancien du FC Barcelone serait toujours dans son viseur. Ça tombe bien, son contrat avec l’Udinese court jusqu’en juin 2024 et Deulofeu devrait prendre une décision au cours des prochains mois.

L’été dernier Pablo Longoria s’est montré très actif et cela ne devrait pas changer lors des prochaines sessions de mercato. Le président de l’OM devra régler plusieurs dossiers délicats avec Dimitri Payet ou encore Gerson, qui devront obligatoirement être remplacé au pied levé. Et un nom semble se préciser de plus en plus...

Mercato - OM : L'aveu de Longoria sur ce transfert de dernière minute https://t.co/oIPZ9onFt4 pic.twitter.com/wfbJMVzi24 — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

Longoria a trouvé son nouveau gros coup

Tout récemment, La Gazzetta dello Sport a assuré que Pablo Longoria n’aurait jamais cessé de suivre Gerard Deulofeu, une piste évoquée lors du mercato estival. Des émissaires de l’OM auraient été aperçus aux derniers matchs de l’Udinese, afin de justement superviser l’Espagnol, qui est l’une des belles surprises de cette première partie de saison.

Un transfert, seule solution ?

Au sein, de l’Udinese on semble avoir pris conscience du danger, sachant qu’en plus de l’OM, La Gazzetta a également parlé du Borussia Dortmund ou encore de Schalke 04. Une prolongation semble pour le moment être assez compliquée, même si Deulofeu semble assez heureux dans le club frioulan. L’option la plus probable semble donc être celle d’un transfert en fin de saison, lorsque le joueur se trouvera à un an de la fin de son contrat.

Deulofeu prendra une décision en 2023